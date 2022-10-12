منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020 ارتفع عدد الأشخاص الذين يرتدون كمامات الوجه للوقاية من مخاطر الفيروس.

وقد كشفت دراسة حديثة أجريت في الصين بمشاركة باحثين من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أن ارتداء الكمامات يؤثر على سلوكيات الأفراد بشكل إيجابي.



ورصدت الدراسة بعض السلوكيات الاجتماعية المنحرفة مثل كسر إشارات المرور ومخالفة قواعد انتظار السيارات أو الغش والاحتيال، وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يرتدون كمامات الوجه تقل احتمالات ارتكابهم مثل هذه السلوكيات مقارنة بمن لا يرتدون الكمامات.

ويقول القائمون على الدراسة إن هذه الملاحظة ليست من قبيل المصادفة، حيث ان استخدام الكمامات في الصين هو تعبير عن الوعي الأخلاقي، وبالتالي فإنها تجعل البعض أكثر ميلا للالتزام بالقواعد الأخلاقية.