قالت هيئة الهجرة في بنما يوم الاثنين إن عددا قياسيا من المهاجرين غامروا بعبور الغابة الخطرة بين بنما وكولومبيا هذا العام.



وقالت السلطات البنمية إن أكثر من 150 ألف شخص عبروا غابة دارين بين البلدين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وجاء أكثر من اثنين من كل ثلاثة من فنزويلا التي تعاني من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ سنوات.



وكان عدد المهاجرين المسجلين في فترة التسعة أشهر أعلى من الحصيلة السنوية في كل من السنوات الـ13 الماضية.



وفي عام 2021، مر 134 ألف مهاجر عبر غابة دارين، ارتفاعا من 8594 مهاجرا في العام السابق.

ويترك المهاجرون ديارهم أساسا بسبب الفقر أو عدم الاستقرار السياسي أو الكوارث الطبيعية أو الجريمة في بلدانهم.