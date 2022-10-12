عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن نتائج دراسة تفصيلية عن أسعار البيض في الكويت مقارنة بالدول الخليجية المجاورة.



وأضافت المصادر أن هذه الدراسة تحوي تكلفة المدخلات وهي أسعار: الاعلاف والادوية والكرتون والامور البيطرية.



وكشفت أن الدراسة، وبشكل مبدئي، تظهر أن اسعار البيض في الكويت طبيعية وان طبق البيض العادي الكبير يتراوح سعره ما بين دينار و100 فلس ودينار و350 فلسا، وان هذه الاسعار سبق ان ارسلتها الوزارة الى اتحاد الجمعيات في عام 2020 وهي دينار و350 فلسا لطبق البيض مع الدعم، وحاليا هذه الاسعار من دون دعم.



واشارت إلى أن تصدير البيض للخارج منظم حاليا، وليس ممنوعا وان «التجارة» لم تسمح حتى الآن لأي شركة بالتصدير، وفي حال حدوثه يكون بناء على موافقة خاصة لكل شحنة.



ولفتت المصادر إلى أن منع التصدير لن يساهم في الحد من الارتفاعات في اسعار البيض، ولكن زيادة الانتاج وفتح السوق من خلال الاقتصاد الحر يساهمان في الحد من الارتفاعات خاصة مع فتح الاستيراد والتصدير، مما يمكن التجار من زيادة انتاجهم من البيض، وبالتالي يتوافر المنتج ويتم التصدير.



واشارت الى أنه مع اقتراب تنظيم كأس العالم في دولة قطر الشقيقة فإنه من المتوقع أن يكون هناك اعتماد على السوق الكويتي بحيث يتم استيراد بعض المنتجات ومنها البيض، لافتة إلى أنه من الضروري ان تستفيد الشركات الوطنية من هذه الفرصة.



وذكرت المصادر أن مفتشي وزارة التجارة يراقبون الاسعار، وانه في حال وجود اسعار مصطنعة سيطبقون القانون من خلال اعداد محاضر ضبط للمخالفين.