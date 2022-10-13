عبدالعزيز الفضلي



في إطار حرصها على مستقبل الطلبة وتحصيلهم العلمي، أبلغ عدد من المدارس الثانوية أولياء الأمور انه في حال غياب الطالب 15 يوما متصلة أو منفصلة طوال العام الدراسي دون عذر مقبول سيتم فصله من الدراسة.



وجاء في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها ، ان الغياب عن حصة دراسية واحدة في اليوم الدراسي دون عذر مقبول يعد غيابا عن اليوم الدراسي كله، ويرصد في سجل الطالب ويحتسب ضمن نسبة الغياب بعذر غير مقبول.



وبينت النشرة ان العقوبات التي يصدرها مجلس النظام في المدرسة والتي تتضمن فصل المتعلم من المدرسة يتم فيها توجيه للمتعلم الذي يتكرر غيابه بدون عذر مقبول 3 إنذارات خلال العام الدراسي، مشيرة إلى ان الإنذار الأول بعد 5 أيام غياب دون عذر مقبول، والثاني بعد 10 دون عذر مقبول، والثالث بعد 15 يوما دون عذر مقبول، وإذا تجاوز غياب المتعلم 15 يوما متصلة أو منفصلة في العام الدراسي بدون عذر مقبول يفصل من الدراسة ويعتبر راسبا في صفه، وتحتسب هذه السنة ضمن سنوات البقاء والرسوب في المرحلة الثانوية.