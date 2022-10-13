عبدالله الراكان



أعلن عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالكريم العريعر عن فتح باب التسجيل للترشح لانتخابات اتحاد طلبة التطبيقي يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس 20 الجاري.



وأوضح د.العريعر في تصريح صحافي أن مناقشة آلية العمل أثناء عملية الانتخابات قد تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق كبير بين الإدارات المعنية لإنجاح العملية الانتخابية والخروج بالعرس الديموقراطي بشكل يعبر عن مكانة التطبيقي الأكاديمية، مضيفا أن عمادة شؤون الطلبة قد أتمت كل الاستعدادات اللازمة لانتخابات اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة للعام الدراسي 2022/2023، حيث بلغ عدد اللجان 13 لجنة رئيسية موزعة على جميع كليات ومعاهد الهيئة.



وأشار إلى أن الهيئة تثق وتقدر لطلبتها تفاعلهم خلال العملية الانتخابية وتصرفهم كأشخاص مسؤولين وشباب واع متحضر ومتفاعل بشكل إيجابي يعكس الوجه المشرق لأبناء الهيئة.



وحذر د.العريعر الطلبة من أي تجاوز للأطر المحددة للعملية الانتخابية من خلال شعارات التعصب والقبلية والتحزب، مؤكدا أن العمادة ستواجه وتتصدى لأي أعمال تخل في سير العملية الانتخابية من خلال تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لها ومنها لائحة السلوك الطلابي.



من جهته، قال مساعد العميد للأنشطة والشؤون الطلابية د.سلمان حاجي إنه تقرر فتح باب التسجيل لانتخابات اتحاد طلبة التطبيقي أمام القوائم الطلابية والطلبة يوم الأحد المقبل حتى الخميس من الأسبوع نفسه، في ديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الشويخ ـ الأجنحة الخارجية (عمادة شؤون الطلبة) الدور الأول للبنين والبنات، لافتا إلى أنه تم تخصيص مكان خاص للبنين وآخر للبنات منفصلين للتسجيل.



وأشار حاجي إلى أن اللجان المشرفة على الانتخابات أتمت استعداداتها على أكمل وجه لتنظيم العرس الديموقراطي واليوم الانتخابي بشكل حضاري ومنظم يليق بالتطبيقي كمؤسسة أكاديمية.



وثمن جهود الإدارات المشاركة الأخرى في العملية الانتخابية، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين النجاح والتوفيق.



من جانبه، قال رئيس قسم شؤون اتحاد الطلبة والجمعيات العلمية في العمادة د.محمد الرشيدي عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه يجب على الطالب المرشح للانتخابات أن يكون مقيدا في التطبيقي وحاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وإحضار الجدول الدراسي عن الفصل الدراسي الأول، وصورة البطاقة المدنية والهوية الطلابية للتسجيل، كما شدد على المرشح من القوائم أن يكون لديه تفويض من الطلبة بالقائمة الطلابية للانتخابات.



وتمنى د.الرشيدي التوفيق والنجاح والسداد لكل المشاركين في هذا العرس الديموقراطي والخروج به في صورة مشرفة، مطالبا الطلبة بالتحلي بالروح الأخوية والتعاون لما فيه مصلحة للجميع وللتطبيقي.