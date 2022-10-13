أعلن قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت عن اختيار د.ضاري الحويل الأستاذ المشارك في القسم، ممثلا ضمن مجموعة من شباب الكويت من العلماء في شبكة القادة الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا ضمن فعاليات مؤتمر العلوم والتكنولوجيا في المجتمع 2022 والذي أقيم بمدينة كيوتو في اليابان وبحضور رئيس وزراء اليابان والوزراء وكبار المسؤولين من الدول المختلفة.



والجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف الى تعزيز التعاون بين الدول في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار، وبحث آليات نقل التكنولوجيا ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التمكين من الاستفادة من الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك للدول المشاركة في هذا المؤتمر، وإيجاد منصة لتبادل ومناقشة المبادرات والأفكار الإبداعية، فضلا عن كونه فرصة مميزة للمناقشات المفتوحة والتباحث بين المشاركين.



وعبر الحويل عن شكره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وإدارة جامعة الكويت لتمكينه وإتاحة هذه الفرصة الثمينة لتمثيل الشباب في هذا المؤتمر ومحاورة كبار المسؤولين والباحثين العلميين والحاصلين على جائزة نوبل للنهل من خبراتهم والتعلم من تجاربهم.