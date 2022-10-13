آلاء خليفة



أشاد المشرف العام على انتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2023/2022 د.عادل علي المانع بالروح التنافسية التي شهدتها انتخابات جمعية طلبة كلية الحقوق يوم الثلاثاء 2022/10/11، والتي تنافس عليها قائمة المتحدون والقائمة المستقلة، موضحا أن طلبة كلية الحقوق أثبتوا رقيهم ووعيهم العالي في العملية الانتخابية، مثمنا جهود جميع العاملين في اللجان الانتخابية وحسن إدارتهم للعملية الانتخابية بكل جدارة وخبرة.



وحول نتائج انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية طلبة الحقوق، كشف د.المانع عن أن اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية أعلنت عن نتائج الانتخابات بحصول قائمة المتحدون على 1041 صوت التزام وحصلت القائمة المستقلة على 1040 صوت التزام.



وأوضح أن التصويت الفردي كان هو الفيصل في تحديد مراكز المرشحين، إذ أعلنت اللجنة المشرفة عن أسماء 15 فائزا تقاسمتهم قائمة المتحدون بـ 8 فائزين و7 يمثلون القائمة المستقلة، حيث أصبح التنافس بين 6 مرشحين على مقعدين تساوت فيهما أعداد الأصوات، وقياسا على ما نصت عليه لائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية في المادة التاسعة البند رقم (9) «إذا تساوى عدد الأصوات التي حصل عليها من سيحلون بالهيئة الإدارية من الاحتياط عند توزيع مناصب الهيئة الإدارية فتتبع المعايير التالية للاختيار: يختار من اجتاز أكثر وحدات دراسية، وإذا تساوى يختار من كان معدله الدراسي العام في آخر فصل دراسي أفضل من غيره، وإذا تساووا أيضا يتم الاحتكام إلى القرعة». وقد تبين فوز الطالبين: سعود علي المطيري من القائمة المستقلة «مجتاز 117 وحدة دراسية»، وعلي سالم الرشيد من قائمة المتحدون «مجتاز 112 وحدة دراسية»، وذلك كونهم أعلى المرشحين اجتيازا للوحدات الدراسية.



وأعلن د.المانع عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد الهيئة الإدارية لانتخابات جمعية طلبة كلية الحقوق للعام الجامعي 2023/2022، التالية أسماؤهم:



1- محمد طارق العنزي (المستقلة) حصل على 1055 صوتا.



2- لولوة فهد المقلد (المتحدون) حصلت على 1053 صوتا.



3- مبارك خالد النصافي (المتحدون) حصل على 1050 صوتا.



4- تركي فواز السعيدي (المستقلة) حصل على 1047 صوتا.



5- شريفة باسل بن علي (المتحدون) حصلت على 1045 صوتا.



6- عبدالله خالد حبيب (المتحدون) حصل على 1044 صوتا.



7- عامر محمد العجمي (المستقلة) حصل على 1044 صوتا.



8- عبدالمحسن مجدل العتيبي (المتحدون) حصل على 1043 صوتا.



9- راشد هاني الصدي (المتحدون) حصل على 1043 صوتا.



10- خالد وليد الصرعاوي (المتحدون) حصل على 1043 صوتا.



11- نوف ماضي الهاجري (المستقلة) حصلت على 1043 صوتا.



12- أنفال فيصل البلوشي (المستقلة) حصلت على 1043 صوتا.



13- طيف يوسف المطيري (المستقلة) حصلت على 1043 صوتا.



14- سعود علي المطيري (المستقلة) حصل على 1042 صوتا.



15- علي سالم الرشيد (المتحدون) حصل على 1042 صوتا.