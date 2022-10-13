أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 للفوز بولاية ثانية، لكنه أكد في الوقت نفسه اقتناعه بأنه قادر على «إلحاق الهزيمة» بسلفه دونالد ترامب مجددا، مؤكدا أنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل «سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار» بشأن انتخابات 2024.



وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية «أعتقد أن بإمكاني إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب مجددا».



وردا على سؤال للشبكة الإخبارية نفسها حول ما يريد قوله للناخبين الذين يعتبرون أنه لا يمكن إعادة انتخابه بسبب تقدمه في السن، قال بايدن «اذكر لي اسم رئيس في التاريخ الحديث أنجز ما أنجزته في العامين الأولين».

وأضاف «قد لا يعجبك ما أنجزته لكن الغالبية العظمى من الشعب الأميركي تحبه».



ونوه الرئيس الاميركي الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين «السؤال هو: هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟ أعتقد أنني أستطيع القيام بهذه المهمة».



وأكد أنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر المقبل «سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار بشأن انتخابات 2024».



وكان بايدن فاز على ترامب في تصويت كبار الناخبين في كل ولاية وفي التصويت الشعبي في 2020، ما دفع الرئيس السابق إلى إطلاق مزاعم عن تزوير على نطاق واسع.