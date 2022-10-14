أعلن مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيريـــة المحامي عمر الشقراء عن انطلاق حملة «إبصار» السادسة لعلاج مرضى العيون اليوم، والتي سيتم تنفيذها في 8 دول.



وقال الشقراء: نهدف من هذه الحملة إلى إجراء عمليات جراحية لأكثر من 6000 مريض، وقد تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية، وسيتم التنفيذ من خلال جمعيات معتمدة من وزارة الخارجية. وحول تكلفة العملية الجراحية، قال الشقراء: تكلفة العملية الجراحية 40 دينارا، وباب المساهمة متاح للجميع بدءا من دينار، وتستغرق العملية أقل من 15 دقيقة، وبفضل الله تعالى يعود بعدها البصر للمريض.