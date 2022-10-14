ندى أبو نصر



تفخر مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميا في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، بأن تعلن أن برنامج المكافآت الجديد الخاص بها «أورا»، قد سجل منذ إطلاقه وحتى الآن، أكثر من 1.2 مليون عضو في جميع أنحاء المنطقة. تم إطلاق البرنامج مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة، بعد إطلاقه الناجح في كل من قطر والكويت في وقت سابق هذا العام.



يتيح البرنامج الجديد المبتكر للزبائن استبدال النقاط والاستمتاع بمزايا حصرية لدى مجموعة واسعة وفريدة من أكثر من 70 علامة تجارية واكتساب النقاط عند التسوق لدى أي من المحلات، المطاعم أو أونلاين.



واحتفلت مجموعة الشايع مع مجموعة من الإعلاميين بهذه المناسبة خلال حفل أقيم في الأفنيوز، في الكويت. وقال جون هادن، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «أورا هو طريقتنا للتواصل مع زبائننا ليشعروا بمدى تميزهم بالنسبة لنا ولنشكرهم على تسوقهم وولائهم لعلاماتنا التجارية. خلال الشهرين الماضيين، انضم إلى أورا أكثر من 600 ألف عضو في الكويت وحدها، المقر الرئيسي لمجموعة الشايع، ونحن فخورون للغاية بالاحتفال بـ 1.2 مليون عضو في جميع أنحاء المنطقة في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة».



يمكن لأعضاء أورا كسب النقاط واستبدالها لاحقا لدفع قيمة مشترياتهم لدى ماركات الشايع المفضلة لديهم، أو للحصول على تجربة تسوق شخصية حصرية، أو لتناول وجباتهم المفضلة لدى مطاعم الشايع، أو للحصول على منتجات تتماشى مع أسلوب حياتهم، بالإضافة للتعرف على أخبار العروض الترويجية والتنزيلات بشكل مسبق لدى مجموعة لا مثيل لها من الماركات العالمية مثل اتش آند ام، أمريكان إيجل، مذركير، فيكتوريا سيكريت، ذي تشيزكيك فاكتوري، بي. إف. تشانغز، باث&بودي وركس، بووتس، ماك، بوتري بارن ووست إلم. كما يستطيع أعضاء أورا أيضا كسب النقاط عند التسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية المشاركة.