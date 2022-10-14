أطلق لولو هايبر ماركت، الوجهة المفضلة للمتسوقين المميزين في الكويت، احتفالا لمدة أسبوع بتقديم الأطعمة والمنتجات الإيطالية عالية الجودة في عرض الأسبوع الإيطالي 2022.



افتتح العرض الترويجي، الذي استمر في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر في جميع منافذ لولو هايبر ماركت في البلاد، في فرع العقيلة في لولو هايبر ماركت أمس الأول السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي، بحضور الإدارة العليا للهايبر ماركت في الكويت وحشد كبير من المتسوقين والمهنئين.



عندما يتعلق الأمر بتحديد التوجهات العالمية في الفن والتصميم والأزياء والطعام، فإن إيطاليا بلا شك تعتبر دولة رائدة ومعروفة في تلك المجالات بمنتجاتها القيمة، وغالبا ما يتم تقليد المنتجات الإيطالية في جميع أنحاء العالم. ولكن بغض النظر عن مدى كون النسخة المكررة تبدو أصلية، فلا يوجد بديل للمنتجات الإيطالية الأصلية، وقد تم عرض هذه المنتجات الأصلية خلال الأسبوع الإيطالي 2022 في لولو هايبر ماركت.



توافرت المنتجات الأصلية من العلامات التجارية الإيطالية المعروفة بأسعار مميزة بشكل مذهل خلال فترة العرض الترويجي. وكانت من بين العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة للأطعمة التي أصبحت أسماء مألوفة في الكويت منتجات مثل معكرونة باريلا، وقهوة لافازا، وكريم نوتيلا بالبندق، وبالطبع شوكولاتة وحلويات فيريرو.



بالإضافة إلى الأسعار الجذابة للمنتجات الإيطالية، فقد سلط المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع الضوء أيضا على شغف جميع الإيطاليين بالطعام الجيد، من خلال أكشاك الطعام التي أقيمت خصيصا في السوبر ماركت والتي تقدم للمتسوقين أطعمة شوارع إيطالية أصيلة ومغذية ولذيذة.