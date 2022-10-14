القاهرة ـ ناهد إمام



قامت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة بالإنابة سارة المطيري بتسليم شيك تبرع مقدم من د.ماجدة خليفة اليتامى لصالح الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا والأشد احتياجا ممن يتقاضون إعانات مالية شهرية من بيت الزكاة والصدقات المصري وذلك بقيمة «مليون ومائة وستة وستين ألفا وثمانمائة وواحد وثمانين جنيها وسبعة وخمسين قرشا لا غير».



وذكرت المطيري أن هذا التبرع يأتي في إطار العمل الخيري الذي يحرص بيت الزكاة الكويتي على تقديمه في كافة المجالات الخيرية المختلفة وحرصا منه على التواصل المستمر لدعم مسيرة بيت الزكاة والصدقات المصري في دعم أنشطته الإنسانية والخيرية. وأكدت استمرار المكتب الكويتي في مواصلة مسيرته الإنسانية والخيرية بجمهورية مصر العربية، وأن مثل هذه الأعمال تعمل على توطيد العلاقات الكويتية -المصرية، والتي تعد علامة مضيئة للتعاون والتنسيق في المنطقة العربية.



من جهته، عبر أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري اللواء محمد عمرو لطفي عن عميق شكره وامتنانه على هذا التبرع الكريم، كما وجه شكره للقائمين على إدارة بيت الزكاة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، مشيرا إلى أن هذه البادرة الطيبة تعكس مدى العلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين في البلدين الشقيقين مصر والكويت.