الرطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية والبحر صالح للصيد بدءاً من الأحد

كسوف جزئي للشمس الثلاثاء 25 أكتوبر وأنسب وقت لمشاهدته الساعة 2 ظهراً



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه مع بداية الأسبوع وتحديدا يوم السبت 15 الجاري سيبدأ نوء العواء وهو مؤشر على دخول فترة الوسم التي تستمر مدتها 40 يوما حتى 6 ديسمبر، إثرها تدخل فترة المربعانية مع نوء الإكليل الذي هو مؤشر على البرد وإيذانا بلبس الملابس الشتوية.



وأضاف: يعتبر دخول فترة الوسم هي بداية موسم الأمطار في المنطقة والتي ندعو الله العلي القدير ألا تتأخر وأن تسقط في فترة الوسم ويجعلها أمطار خير ورحمة وبركة.



وتابع الخبير الفلكي بقوله: بدأنا نلاحظ في هذه الأيام انتهاء أثر منخفض الهند الموسمي الذي كان مسيطرا على طقس منطقة شبه الجزيرة العربية في الفترة الماضية وبدأ يأخذ في الارتفاع متوقعا أن تكون قوته خلال الأسبوعين القادمين بين 1012 و1016 مليبار، وهو ما يؤدي إلى هبوب رياح تكون بين رياح شرقية ورياح جنوبية شرقية (من كوس إلى كوس مطلعي) وتستمر حتى الخميس 27 أكتوبر.



وزاد المرزوق بقوله: ارتفاع قوة هذا المنخفض الجوي سيجعل سرعة رياح الكوس التي ستهب على المنطقة خفيفة السرعة وتكون سرعتها في حدها الأدنى (10) كم/ س إلى معتدلة السرعة ويكون حد سرعتها القصوى في حدود (30) كم/س.



وأوضح أنه من بعد ظهر الثلاثاء 18 الجاري تتكاثر الغيوم في سماء المنطقة وتغطي أجزاء كبيرة من وسط وشرق شبه الجزيرة على السواحل المطلة على الخليج العربي ومن المحتمل أن تستمر حتى صباح الجمعة 21 الجاري، ولكن هذه الغيوم نسبة احتمال سقوط أمطارها لن تزيد على (4%) لأنها غيوم غير ممطرة، مع العلم أن المنطقة سوف تدخل في فترة الوسم السبت 15 أكتوبر.



وبين الخبير الفلكي عادل المرزوق أن هذا الطقس سيميل إلى الاعتدال وبصورة مقبولة حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في النهار خلال هذه الفترة بين 31 و36 درجة مئوية وفي الليل تكون بين 21 و25 درجة أما الرطوبة النسبية فمن المتوقع ان تكون على المناطق الساحلية مرتفعة نوعا ما وتكون نسبتها بين 45 و75% أما في المناطق الداخلية فإنه من المحتمل أن تكون نسبتها أدنى بين 35 و45%.



وعن حالة البحر، قال المرزوق: يدخل البحر الأحد في فترة الفساد الصالحة للصيد وتستمر حتى السبت 22 أكتوبر حيث من المتوقع المد الأعلى الأول في ساعات الفجر والمد الأعلى الثاني مع فترة غروب الشمس، والموج بصورة عامة خفيف الموج وهو مناسب للصيد ولكن البحر سوف يكون غير مناسب للسباحة، وندعو إلى الابتعاد عنه خصوصا الأولاد فيجب منعهم من السباحة هذه الأيام.



وفلكيا، قال المرزوق: الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري سيحدث كسوف جزئي للشمس من المتوقع أن يبدأ في الساعة 11:58 صباحا وأنسب وقت لرؤيته في الساعة 2:00 بعد الظهر، ومن المتوقع أن ينتهي في الساعة 4:03 مساء، وننصح بعدم النظر الى الشمس إلا باستخدام زجاج عاتم. ومن المعروف أن كسوف الشمس يحدث في آخر يوم من الشهر الهجري. ولهذا فإن يوم 25 أكتوبر هو اليوم الـ29 من شهر ربيع الأول، ونظرا لأن عملية كسوف الشمس تحدث في آخر يوم من الشهر الهجري فعليه سوف يولد في هذا اليوم هلال شهر ربيع الآخر، حيث من المتوقع أن يكون وقت اقتران القمر مع الشمس في الساعة 1:49:16 بعد الظهر وسوف يكون يوم الأربعاء 26 أكتوبر هو أول يوم من شهر ربيع الآخر لسنة 1444 هجرية. والله تعالى أعلم.