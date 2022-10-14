«المزمع» تم سحبه واعتباره كأن لم يكن.. ومرسوم دعوة الانعقاد لا يبطل المجلس لأنه اجتهاد لا ضرر منه

إعلان الحكومة بين لحظة وأخرى بعد التوافق على 4 حقائب شاغرة..واعتذار محمد الفارس ربما بسبب «النفط»

لا إبطال لمجلس الأمة بسبب تأجيل موعد الانعقاد

لا تأجيل مجددا لـ" افتتاحية " مجلس الأمة ورئيس الوزراء يبذل جهوداً مضاعفة لاستكمال التشكيل

نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس يعتذر عن عدم الانضمام للحكومة الجديدة .. ومصادر ل " الأنباء" ربما بسبب حقيبة النفط

النائب فارس العتيبي ليس الوزير المحلل



مريم بندق



بدأ العد التنازلي لإعلان الحكومة الجديدة المنتظر بين لحظة وأخرى بعد الانتهاء من التوافق حول أسماء النواب الذين يدخلون الحكومة كمحللين.



وأكدت مصادر خاصة، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يواصل جهودا مضاعفة لاستكمال التشكيل الجديد بصورة تحقق تطلعات السلطتين.



ونفت المصادر إمكانية اللجوء مجددا إلى تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المؤجلة إلى الثلاثاء المقبل.

بعد نفي مصادر رسمية صحة المعلومات التي تداولت عن ان الوزير المحلل سيكون النائب فارس العتيبي، جددت التأكيد على أن مشاركة نائبين ستكون باقتناع كامل لسحب الحكومة مسبقا طلب «المزمع» واعتباره كأن لم يكن.

هذا إلى جانب تأكيد مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه لا إبطال لمجلس الأمة بسبب تأجيل موعد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، لافتة إلى انه حتى وإن كان خطأ فهو اجتهاد لا ضرر منه على البرلمان.



وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس حول وجود 4 وزارات شاغرة حتى الآن منها وزارة النفط، فقد أكدت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس اعتذر عن عدم الانضمام للحكومة الجديدة، وفسرت مصادر سبب اعتذار د.الفارس بأنه ربما بسبب حقيبة النفط.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن ان خطاب الحكومة في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل سيكون مختلفا جذريا، حيث سيتميز بوضع أولويات الحكومة التي ستعمل على إنجازها وفق مواعيد زمنية معلنة للجميع.

وقالت إن خطاب الحكومة سيركز على البرامج التي تعتزم الحكومة إنجازها لتحقيق مبدأ استقامة واستدامة العمل الحكومي وفق معايير العدالة والمساواة ومن خلال تطبيق القانون على الجميع، ويأتي ذلك توافقا مع مطالبات النواب.

وأعلنت ان الخطاب سيحوي البرامج الإصلاحية والحلول الواقعية التي تعتزم تنفيذها في قضايا الرواتب والإسكان والتعليم والصحة والرياضة والمتقاعدين.

وردا على سؤال عن أولويات الحكومة، أجابت المصادر: نعم لدينا أولويات تتطلب تشريعات لإنجازها، كاشفة عن ان الحكومة ستمد يد التعاون لجميع الكتل انطلاقا من الشراكة التي تجمع السلطتين.

لا إبطال لمجلس الأمة بسبب تأجيل موعد الانعقاد

أكدت مصادر خاصة لـ " الأنباء"، انه لا إبطال لمجلس الأمة بسبب تأجيل موعد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، لافتة إلى انه حتى وإن كان خطأ فهو اجتهاد لا ضرر منه على البرلمان .

لا تأجيل مجددا لـ" افتتاحية " مجلس الأمة ورئيس الوزراء يبذل جهوداً مضاعفة لاستكمال التشكيل

أكدت مصادر خاصة في تصريحات ل " الأنباء"، أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يواصل جهوداً مضاعفة لاستكمال التشكيل الجديد بصورة تحقق تطلعات السلطتين.

ونفت المصادر إمكانية اللجوء مجددا إلى تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المؤجلة إلى الثلاثاء المقبل.

نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس يعتذر عن عدم الانضمام للحكومة الجديدة .. ومصادر ل " الأنباء" ربما بسبب حقيبة النفط

أكدت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الوزراء ووزير " شؤون مجلس الوزراء " د. محمد الفارس اعتذر عن عدم الانضمام للحكومة الجديدة. وفسرت مصادر سبب اعتذار د. الفارس انه ربما بسبب حقيبة النفط .

النائب فارس العتيبي ليس الوزير المحلل

علمت " الأنباء " انه لا صحة للمعلومات المتداولة عن أن النائب فارس العتيبي سيكون الوزير المحلل.