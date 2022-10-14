عبدالكريم أحمد



قيدت المحكمة الدستورية أمس 16 طعنا انتخابيا جديدا رفعت إجمالي الطعون المقيدة ضد نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة والمراسيم ذات الصلة بها، إلى 43 طعنا.



وأقام الطعون الجديدة مرشح الدائرة الأولى هاني حسن علي حسين، ومرشح الدائرة الثانية محمد أحمد محمد العوضي، ومرشحا الدائرة الثالثة هشام عبدالصمد محمد الصالح وبشار عادل مشاري النصار، ومرشحو الدائرة الرابعة سعد هجرس حجرف الرشيدي وثامر مثيب مرزوق العبدلي ومساعد عبدالرحمن عايض العارضي وسلطان مطني عبدالله الشمري وفلاح علي مبارك المعصب وفايز غنام علي الجمهور المطيري ومشاري فلاح العيبان الشمري وفرز محمد فرز الديحاني، ومرشحو الدائرة الخامسة محمد هادي عيد الحربي ووسمي محمد حمد الوسمي ومبارك عبدالله فهاد العجمي وحسين علي ثقل العتيبي. ويطالب الطاعنون بإعلان فوزهم في دوائرهم وببطلان إعلان من حصلوا على مراكزهم، حيث قالوا إن عملية الفرز والتجميع شابها خطأ أدى إلى عدم احتساب أصوات لصالحهم.



يذكر أن اليوم القانوني الأخير لتلقي الطعون الانتخابية هو اليوم الجمعة، ونظرا لكونه يوم عطلة فيكون اليوم الأخير هو الأحد المقبل، حيث يتوقع أن تتلقى المحكمة مزيدا من الطعون قبل إغلاق باب تلقيها وتحديد موعد لنظرها.