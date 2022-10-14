عبدالهادي العجمي

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن مكافآت رجال قوة الإطفاء العام الخاصة بجائحة كورونا ستندرج ضمن «عالية الخطورة».

وقالت المصادر إن منتسبي قوة الإطفاء العام جزء أصيل للجنة الأنظمة العسكرية، لافتا إلى ان أي قرارات أو امتيازات تنطبق على رجال الإطفاء كما هي للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والداخلية.

وأضاف المصدر: السوابق على ذلك كثيرة سواء في البدلات أو المكافآت أو نهاية الخدمة التي تمنح.

وتابع بالقول: في حال رغبة الحكومة الجديدة في إدراج مكافأة العسكريين ضمن فئة «عالي الخطورة» وليس «متوسطي الخطورة» فإن ذلك سيطبق على منتسبي الجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام أسوة بالعسكريين في وزارة الداخلية، وذلك نظير جهودهم وتضحياتهم الكبيرة خلال جائحة كورونا.

وختمت المصادر قائلة: إن صرف المكافآت سيتم بعد التصويت على مشروع تعديل القانون الخاص بمكافآت جائحة كورونا، والتي ستكون من فئة متوسطة الخطورة إلى عالية الخطورة من قبل مجلس الأمة، والذي يشمل أيضا رجال الجيش والحرس الوطني.