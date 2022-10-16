علاء مجيد



تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليصل الى مستوى 12.41 مليار دينار بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.94% وبتراجع قدره 118 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.53 مليار دينار في أغسطس الماضي، علما ان الاحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام الماضي عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



احتياطي الذهب



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية. وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.739 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.411 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 290.53 مليون دينار.



وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



الأوراق النقدية والمسكوكات



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في سبتمبر الماضي نحو 1.977 مليار دينار بانخفاض قدره 2 مليون دينار وبنسبة 0.1% عن شهر أغسطس الماضي البالغ 1.979 مليار دينار، مقسمة الى 1.946 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.045 مليون دينار.



فقد ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر سبتمبر لتصل إلى 1.137 مليار دينار مقارنة بـ 1.135 مليار دينار في أغسطس الماضي.



كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 820 ألف دينار، حيث وصلت في نهاية سبتمبر إلى 633.19 مليون دينار مقارنة بـ 632.37 مليون دينار في أغسطس الماضي. وارتفعت أيضا فئة 5 دنانير بقيمة 40 ألف دينار، حيث بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 100.26 مليون دينار في مقارنة بـ 100.22 مليون دينار في أغسطس الماضي.



بينما تراجعت فئة الواحد دينار بقيمة 4.82 ملايين دينار، حيث بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 51.64 مليون دينار مقارنة بـ 56.46 مليون دينار في أغسطس الماضي. كما تراجعت فئة النصف دينار بقيمة 214 ألف دينار، حيث بلغت 12.87 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 13.08 مليون دينار في أغسطس الماضي. وأخيرا انخفضت فئة الربع دينار بقيمة 400 ألف دينار، حيث بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 10.93 ملايين دينار مقارنة بـ 11.33 مليون دينار في أغسطس الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فارتفعت خلال شهر سبتمبر على مستويات شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت في شهر سبتمبر 31.045 مليون دينار مقارنة بـ 31.044 مليون دينار خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تراجعت فئة 100 فلس خلال سبتمبر محققة 14.01 مقارنة بـ14.02 مليون دينار خلال شهر أغسطس الماضي.



في حين ارتفعت فئة 50 فلسا، حيث بلغت بناية سبتمبر 9.82 ملايين دينار مقارنة بـ 9.81 ملايين دينار في أغسطس الماضي. في حين حافظت باقي جميع المسكوكات خلال شهر سبتمبر على نفس مستويات شهر أغسطس الماضي دون تغير يذكر.