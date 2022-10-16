مساهمة الجهات الحكومية في شركات «بورصة الكويت» تضاعفت مرتين خلال آخر 5 سنوات من 3.4 مليارات دينار في 2017 إلى 7.3 مليارات بالعام الحالي

استثمارات الحكومة في «بيتك» قفزت إلى 5 مليارات دينار.. تعادل 68% من إجمالي مساهماتها

«هيئة الاستثمار» في الصدارة بـ 3.37 مليارات دينار.. مستحوذة على 46% من الإجمالي

2.32 مليار دينار ملكيات «التأمينات الاجتماعية».. و758 مليوناً لصالح «شؤون القصر»



المحلل المالي

بلغت قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 35 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في 12 أكتوبر 2022، نحو 7.3 مليارات دينار، ما يعادل 17.5% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة الكويت، والبالغة 41.64 مليار دينار، وما يعادل 24.5% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 35 والتي بدورها بلغت 29.85 مليار دينار.



وبحسب رصد لـ «الأنباء» لملكيات الجهات الحكومية في البورصة، يتبين أنه مع ارتفاع اسعار الاسهم في عام 2021 ومنذ بداية 2022، ارتفعت قيمة ملكيات الجهات الحكومية المعلنة بالشركات المدرجة خلال 2021 بنحو 1.4 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع 28%، لتبلغ نحو 6.3 مليارات دينار، وذلك بعد ان كانت سجلت بنهاية 2020 نحو 4.9 مليارات دينار.



وعند مقارنتها بنهاية عام 2019 نلاحظ انها ارتفعت بنحو 850 مليون دينار، اما منذ بداية عام 2022 فمن الملاحظ ارتفاع قيمة ملكيات الجهات الحكومية في الـ 35 شركة المدرجة ببورصة الكويت بنحو المليار دينار أي ما يعادل ارتفاعا نسبته 14.5%.



اما خلال فترة السنوات الخمس الماضية فقد تضاعفت بأكثر من مرتين قيمة ملكيات الجهات الحكومية من 3.43 مليارات دينار نهاية عام 2017 الى 7.3 مليارات دينار كما في 12 أكتوبر 2022.



الهيئة العامة للاستثمار



وتتصدر الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت نحو 3.37 مليارات دينار اي ما يعادل 46% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في 12 أكتوبر 2022. وقد ارتفعت بنحو 716.5 مليون دينار عن نهاية عام 2021 نتيجة ارتفاع قيمة مساهمتها في بيتك بنحو 802 مليون دينار في الفترة نفسها وبعد ان ارتفعت بنحو 510 ملايين دينار في عام 2021 اما في السنوات الخمس الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بنحو 2.3 مليار دينار.



وأكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار تتمثل بنسبة ملكية 24.08% من رأسمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 2.49 مليار دينار اي ما يعادل 74% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات اقل من 5% في اسهم قيادية مدرجة غير معلنة. أما ملكية استثمار الهيئة العامة للاستثمار في زين فقد بلغت قيمته 608 ملايين دينار، كما في 12 أكتوبر 2022، بالإضافة الى استثماراتها في بنك وربة والكويتية للاستثمار التي بلغت قيمتهما نحو 112 مليون دينار و52 مليون دينار على التوالي.



مؤسسة التأمينات



اما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد أتت في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 2.32 مليار دينار اي ما يعادل 31.7% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بنحو 545 مليون دينار في 2021 بينما ارتفعت فقط بنحو 26 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية.



وأكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 952 مليون دينار بعد تحويل ملكيتها في البنك الاهلي المتحد- البحرين 18.69% من رأسمال البنك الى بيتك بالاضافة الى ملكيتها السابقة في بيتك لتسجل حاليا 9.19% من الرأسمال الجديد لبيتك بعد الدمج. يليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 431 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وأجيليتي بنسبة ملكية 18.03% ما يعادل 324 مليون دينار ومن ثم اهلي متحد بملكية قيمتها 80.4 مليون دينار أي ما يعادل ملكية 12.52% في رأسمال البنك.



«الأوقاف» و«شؤون القصر»



تأتي الامانة العامة للأوقاف في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 760 مليون دينار منها 756 مليون دينار في بيت التمويل الكويتي «بيتك». اما رابع أكبر مستثمر في البورصة من الجهات الحكومية فهي الهيئة العامة لشؤون القصر بملكيات بلغت قيمتها 758 مليون دينار وعلى رأسها مساهمتها في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 756 مليون دينار اي ما يعادل 99.7% من اجمالي استثماراتها في البورصة. وبالتالي يكون اجمالي استثمارات الجهات الحكومية في «بيتك» قد بلغ نحو 5 مليارات دينار اي ما يعادل 68% من اجمالي قيمة مساهماتها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت.