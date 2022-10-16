أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يدرس طلبا لشركة نفط الكويت على ترسية مناقصة انشاء خطوط انابيب الحقن في شمال الكويت بقيمة 36.79 مليون دينار على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات والتي قدمت اقل الاسعار للمناقصة.



وطلب الجهاز من الشركات تمديد التأمين الأولي استنادا للمادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



ووافق جهاز المناقصات لشركة نفط الكويت على طرح مناقصة شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة في شمال الكويت المرحلة الثانية وإنشاء مبنى الحلول الذكية في شمال الكويت.



إلى ذلك، تمت الموافقة على اصدار الأمر التغييري الأول بإدخال فارق التعديلات بإضافة مبلغ 1.19 مليون دينار وحذف مبلغ 434 ألف دينار لعقد مناقصة تقديم خدمات ادارة النفايات في مناطق عمليات الشركة التشغيلية (جنوبي وشرق الكويت) وعمليات التصدير والبحرية. وذكرت ان «نفط الكويت» احاطت جهاز المناقصات بالعلم بأن مبلغ التمديد الأول لعقد مناقصة تمديد خدمات الدعم الفني لنظم المعلومات وتأجير أجهزة الكمبيوتر المبرم مع شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات اصبح 7.59 ملايين دينار بدلا من 8.4 ملايين دينار بعد زيادة مبلغ 190.1 ألف دينار على المبلغ غير المستخدم في العقد وقدره 7.4 ملايين دينار. من جهة ثانية، وافق جهاز المناقصات لشركة البترول الوطنية الكويتية على تمديد عقد مناقصة صيانة اجهزة وأنظمة التحكم داخل مناطق التشغيل في مصفاة ميناء الأحمدي، فيما رفض الجهاز طلب الشركة لطرح مناقصة خدمات الصيانة الميكانيكية في مصفاة ميناء عبدالله، ووافق الجهاز على طرح مناقصة صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمة الحريق وصافرات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله. وقرر مجلس إدارة الجهاز تمديد عقد مناقصة صيانة اجهزة وأنظمة التحكم داخل مناطق التشغيل في مصفاة ميناء الأحمدي لمدة 6 اشهر بمبلغ اجمالي قدره 3 ملايين دينار، وذلك لحين الانتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.



من جهة ثانية، قررت مؤسسة البترول الكويتية ترسية مناقصة تشغيل وضمان وصيانة الأجهزة السمعية والبصرية في مبنى القطاع النفطي، حيث تمت ترسية المجموعة الأولى بقيمة 37 الف دينار، والمجموعة الثانية بقيمة 74.2 الف دينار والمجموعة الثالثة بقيمة 13 الف دينار.



فيما قررت «البترول» ترسية مناقصة تجديد وشراء اشتراكات خدمات اوراكل السحابية بقيمة 1.98 مليون دينار.