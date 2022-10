حصل مكتب بيكر تلي الكويت عن جدارة واستحقاق على شهادة «أفضل بيئة عمل» التي تمنحها مؤسسة Great Place To Work، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، للشركات والمؤسسات التي تبذل جهودا متميزة في خلق بيئة عمل مريحة وإيجابية ومحفزة للموظفين.



وبهذه المناسبة، أقام مكتب بيكر تلي احتفالية بفندق ميلينيوم الشرق، حضره جميع الموظفين وإدارة المكتب، حيث سلم الشهادة من جانب مؤسسة «Great Place To Work» ديفيد شماس إلى الشريك الرئيسي بمكتب بيكر تلي الكويت علي الحمد.



وفي هذا السياق، قال الحمد، إن «بيكر تلي» هو أول مكتب لخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات في الكويت يحصل على هذه الشهادة، والتي تصدر عن مؤسسة «Great Place To Work»، وهي مؤسسة عالمية تختص بتقييم بيئات العمل المتميزة من خلال معايير تم وضعها نتيجة لخبرات قادة عظماء، وحصيلة استطلاع آراء ملايين الموظفين الذين يعملون بآلاف الأماكن حول العالم، لاسيما أن معظم هذه الآراء تستند إلى مقارنة بيئات عمل بغيرها، ما يمثل مؤشرا حقيقيا على التميز.



وتمنح هذه الشهادة للجهات والمؤسسات التي تحقق المعايير والشروط الموضوعة من قبل المؤسسة الأميركية استنادا إلى تحليل شامل تطبقه المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستخلص نتائجه بالاعتماد على الآراء والملاحظات التي يقدمها الموظفون كجزء من استطلاع موسع حول تجربة مكان العمل.



ونوه الحمد إلى أن الاستبيان المشار إليه يغطي معايير محددة بشأن بيئة العمل، ومن بينها الرعاية، التعاون، التواصل، تنمية القدرات والكفاءات، الصورة الذهنية للشركة، المصداقية، الموضوعية، مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار، المساواة، العدالة، النزاهة، الاحترام وروح فريق العمل الجماعي والمساندة.



وأشار إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجا لجهود إدارة بيكر تلي الكويت الرامية إلى تطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيز ولاء الموظفين للعلامة التجارية والتي ينعكس أثرها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في إطار استراتيجية أعمال مدروسة.