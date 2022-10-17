في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها المتزايد في خدمة المجتمع واهتماما منها بالبعد البيئي والاقتصادي وأهميته في الارتقاء بالكويت، وقعت شركة وفرة العقارية عقدا استراتيجيا مع شركة Enviroserve لمكافحة التلوث البيئي.



وبهذه المناسبة أشارت شركة وفرة العقارية في بيان صحافي الى أن توقيع عقد الشراكة الاستراتيجي بينها وبين شركة Enviroserve يأتي انطلاقا من توجه الشركة لمكافحة التلوث والتغير المناخي.



كما تستهدف الشركة من وراء توقيع عقد الشراكة العمل على تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويره باعتباره من بين المخاطر البيئية التي تواجه المجتمع والحد من المخاطر التي تواجهه وتؤثر سلبا على صحة الفرد والمجتمع.