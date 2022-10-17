عبدالعزيز النفيسي: مبادرة إعادة الإعمار تؤكد الدور الوطني والمجتمعي الرائد لـ «بيتك»

أحمد المنفوحي: مبادرة تعكس تحمّل «بيتك» للمسؤولية المجتمعية ودوره الوطني المميز



وقّع بيت التمويل الكويتي (بيتك) مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ضمن اطار الدور الوطني والمجتمعي الرائد للبنك.



ووقّع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الادارة في «بيتك» عبدالعزيز النفيسي، ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، بحضور رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد العمر، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.



وقال النفيسي، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في سوق المباركية، ان «بيتك» يتشرف بدعم مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية تقديرا لما يتمتع به من أهمية تاريخية ومكانة حضارية وتراثية عريقة في الكويت، متقدما بالشكر الجزيل الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة د.رنا الفارس، على دعمهم لمبادرة «بيتك» المذكورة والتي تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت.



وبين النفيسي ان مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة في المباركية تشمل تطوير سوق المباركية، بما في ذلك اعادة اعمار نحو 17 مبنى، بمبلغ تقديري بحدود 8 ملايين دينار، وثمن جهود بلدية الكويت في متابعة تنفيذ اعادة الاعمار، والدور الكبير الذي ستضطلع به البلدية، بتعاون وجهود وزارة الداخلية في هذا الاطار.



من جانبه، أشاد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، بدور «بيتك» المجتمعي والوطني المتميز، مبينا ان مبادرة دعم إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية خطوة ليست بالغريبة على «بيتك»، معربا عن شكره وعظيم امتنانه لـ «بيتك» لدعم هذه المبادرة ومختلف المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.



وأكد النفيسي حرص «بيتك» على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بمختلف عناصرها ضمن أعلى المعايير لتشمل مختلف جوانب الأعمال المجتمعية والانسانية، مشيرا إلى ان «بيتك» قدم مساهمات مجتمعية متنوعة رسخت ريادته في التنمية المجتمعية المستدامة.



ولفت الى ان «بيتك» يتميز بسجل حافل في المسؤولية الاجتماعية عبر مسيرته الممتدة، مشيرا إلى ان من ابرز المساهمات المجتمعية لـ«بيتك» دعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة 4.5 ملايين دينار، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية بمبلغ قيمته نحو 20 مليون دينار.



وقال النفيسي ان «بيتك» نجح في اطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين المتعثرين والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالضبط والإحضار، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر.



وأشار النفيسي الى ان «بيتك» ساهم بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي والذي بلغت قيمته 10 ملايين دينار، كما ساهم «بيتك» منفردا بمبلغ إضافي للصندوق، كما دعم جهود وزارة الداخلية عبر تقديم 30 سيارة تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.



وأضاف النفيسي ان «بيتك» ساهم بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مبادراتها الاجتماعية والانسانية داخل الكويت وخارجها، مبينا ان القيمة الاجمالية للمساهمات خلال العام الحالي 2022 بلغت حوالي 4.5 ملايين دينار.