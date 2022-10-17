ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الأول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك في الثاني من نوفمبر المقبل، السحب الشهري الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغة قيمتها 100 ألف دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد.



وبهذه المناسبة، أفادت رئيس إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل: ينفرد حساب الحصاد الإسلام بمجموعة من المميزات الحصرية، حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة.



علما ن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب، بالإضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.