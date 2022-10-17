قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص، إن «أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة».



وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوپيك والمنتجين من خارجها «أوپيك+» هو الحفاظ على استقرار السوق.



كان الغيص، قد قال إن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، موضحا أن «أوپيك» تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور «أوپيك» منذ تأسيسها.



وأوضح الغيص في مقابلة سابقة مع «العربية»، أن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.



وشدد على أن قرار «أوپيك» الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.