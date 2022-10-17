أوصت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها امس، برئاسة فهد العبدالجادر، بالموافقة على طلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى. وقال العبدالجادر إن اللجنة وافقت على تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، وإبقاء طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) كمركز مراقبة لها على جدول أعمالها.



وذكر أن اللجنة أحالت الكتاب المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، وناصر الكفيف، وخالد المطيري، وناصر الجدعان، وعبدالله العنزي، بشأن حريق المباركية إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير للجنة، مشيرا إلى أنها أبقت على جدول أعمالها: طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة مواقف وتخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد خليل الصالح بمنطقة الدوحة السكنية قطعة رقم 1، وطلب البلدية قطاع المشاريع تخصيص مطاعم ومقاه من دون شيشة بمنطقة أسواق الري، وطلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد.