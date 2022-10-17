أوضح مصدر ديبلوماسي أن الندوة الحوارية التي ستنعقد في سويسرا الشهر المقبل للبحث في أوضاع لبنان سيدعو إليها مركز أبحاث ودراسات أكاديمية ينظم أنشطة مشابهة سنويا وليس الدولة السويسرية، وإن كانت تدعم أنشطة هذا المركز.



وفي هذا السياق تأتي دعوة إلى عشاء، غدا الثلاثاء، في مقر إقامة السفيرة السويسرية في لبنان ماريون وايخت، تلقاها النواب علي فياض عن حزب الله، ملحم الرياشي عن حزب القوات اللبنانية، آلان عون عن التيار الوطني الحر، وائل أبوفاعور عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ابرهيم منيمنة عن النواب التغييريين، ومستشار الرئيس نبيه بري، علي حمدان، عن حركة أمل.



وأكد المصدر أن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ليست مدرجة في جدول أعمال الحوار المرتقب.



ولم ينته بعد إعداد لائحة المدعوين للمؤتمر، علما أن لسويسرا خبرة في تنظيم الحوارات السياسية، خصوصا في البلدان التي تشهد نزاعات حول طبيعة الأنظمة التي تعتمدها وإمكانية تطويرها لتستجيب لتطلعات الشعوب.