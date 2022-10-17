أعلن الجيش اللبناني أن طائرة مسيرة عن بُعد تابعة لإسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية أمس الأول في محافظة النبطية بالجنوب اللبناني.



وقال الجيش في بيان له أمس: قامت طائرة مسيرة عن بُعد (درون) تابعة لإسرائيل باختراق الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة الوزاني بمنطقة مرجعيون في محافظة النبطية، موضحة أن الطائرة سارت لمسافة حوالي 700 متر ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء باتجاه إسرائيل.



وأكد الجيش اللبناني أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).



وقال الجيش في بيان آخر أمس إن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات أمس الأول في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين، وهو ما نفته إسرائيل.



وأضاف الجيش في بيان أن هناك أربعة انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية وأن السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة.



في المقابل، ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته «لم تعبر الحدود البحرية اللبنانية».