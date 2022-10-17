بيروت - عامر زين الدين



حث شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د. سامي أبي المنى الرؤساء والمسؤولين على تجاوز الاختلافات والاصطفافات والمناكفات لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ورأى ان «أي إنجاز يكون بتضافر الجهود، ولا يجوز أن ينسب لهذه الجهة أو تلك، بل الجميع متأثرون بالفشل إذا ما وقع، ومعنيون بالنجاح إذا ما تحقق، وهذا ما نرجوه وما نعول عليه في موضوع النفط والغاز ليكون بابا لإعادة ثقة الناس بدولتهم وثقة المجتمع الدولي بلبنان».



كلام أبي المنى جاء خلال زيارتين قام بهما الى بلدتي إبل السقي والسريرة في قضاءي مرجعيون وجزين.

وقال: «من لا يدافع عن أرضه وحق أهله فليس بجدير بحمل رسالة الوطنية والولاء للوطن، فرسالتنا هي رسالة الوطن وحفظ الوطن.

كما ندعو أبناء الوطن جميعا ليكونوا أقوياء كذلك في مجتمعاتهم وفي حضورهم الوطني، لنكون معا أقوياء بوحدتنا، وأقوياء بالمواطنة الحاضنة للتنوع، وبالعيش معا، وبالتكامل الاجتماعي والشراكة الوطنية».



وأضاف: «في إبل السقي التاريخ العابق بالقداسة في أكثر من مكان وزمان، ونرفع الدعاء الخالص مع السواعد المقاومة ليرتفع عن جنوبنا الحبيب كابوس الظلم والعدوان، وليحل السلام فلا نعود بحاجة لإرهاق القوات الدولية بمراقبة قرانا وحدودنا مع العدو، بالرغم من وجودها المطمئن والمساعد للأهالي، وإبل السقي شاهدة على ذلك، وأهلها حريصون، كما كل أهالي المنطقة، على حفظ حقوق الوطن بأرضه ومائه وثرواته، وحق اللبنانيين بالعيش الآمن وعودة الاستقرار والازدهار».