أسامة أبو السعود



بارك رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي لوزير العدل ووزير الأوقاف ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد لنيله ثقة القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بالعمل الوزاري ضمن الفريق الحكومي.



وقال النصافي في تصريح صحافي إن مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسم جميع العاملين في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة للوزير الماجد على نيل الثقة الغالية، ونتمنى أن تكون هذه الثقة بداية انطلاقة جديدة لاستمرار تواصل عجلة الإصلاح والتنمية والتطوير.



وبين أن نقابة العاملين في وزارة الأوقاف تمد يد التعاون للوزير عبدالعزيز الماجد لما فيه مصلحة العمل وتطوير أداء الإدارات وكل ما من شأنه أن يخدم جميع الموظفين بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة.



واعتبر النصافي أن جميع العاملين في وزارة الأوقاف يأملون خيرا في تكليف الوزير عبدالعزيز الماجد لكي يستكمل نهج الإصلاح الذي تسير عليه وزارة الأوقاف بالتعاون مع قيادات الوزارة لما يخدم البلاد والعباد.



وأشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد كثيرا من الإنجازات والإصلاحات والتطوير والتقدم بجميع نواحي العمل في قطاعات الوزارة المختلفة وهو الأمل الذي يراود جميع الموظفين في الوزارة مع العهد الجديد الذي اطلق شعاره رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.



وطلب النصافي من الوزير الماجد تبني جميع قضايا العاملين في وزارة الأوقاف والدفاع عنها وتوفير كل الامتيازات المستحقة لهم ولاتزال متأخرة من الوصول إليهم بسبب روتين وإجراءات الجهات الحكومية الأخرى حتى يجد الموظف الأجواء المناسبة للعمل والإنتاج، وتمنى النصافي للوزير للماجد التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة بإدارة العمل في وزارة الأوقاف.