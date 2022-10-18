بيروت ـ داود رمال



جال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري أمس، على رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، وعرض مع كل منهما العلاقات اللبنانية ـ السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني. وتطرق البحث الى الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.



وجدد السفير البخاري التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وأمنت الاستقرار فيه، كما أكد على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

ولفت السفير البخاري الى ان الرئيس عون أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وكان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري غرد أول من أمس عبر «تويتر»، كاتبا: «وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعددي».

وأضاف، «البديل عنه لن يكون ميثاقا آخر بل تفكيك لعقد العيش المشترك، وزوال الوطن الموحد، واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة».