أوعز المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الجهاز المختص لديه بإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية التركية وسفير لبنان غسان المعلم، لمتابعة اوضاع اللبنانيين الذين كانت سفينتهم، بحسب بيان للأمن العام، أبحرت «من شمال لبنان وعلى متنها 352 مهاجرا غير شرعي من بينهم 101 لبناني» وجلبهم «خفر السواحل في الجمهورية التركية بتاريخ 22/9/2022 الى شواطئ انطاليا».



وكلف ابراهيم الجهات المختصة في الأمن العام الوقوف على احتياجاتهم والعمل على تسريع الاجراءات الآيلة لتأمين عودتهم الى وطنهم، وكذلك معالجة ملف المهاجرين غير اللبنانيين الذين كانوا ايضا على متن السفينة.