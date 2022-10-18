بيروت - عامر زين الدين



التقى رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفدا من تكتل «لبنان القوي» ضم كلا من النواب: سامر التوم، سيزار أبي خليل وغسان عطاالله، بحضور النائبين هادي أبو الحسن ومروان حمادة.



وبعد اللقاء، أشار أبو الحسن إلى أنه تم خلال اللقاء الاطلاع على الورقة المعدة من قبل «التيار الوطني الحر»، مضيفا: «كان النقاش عميقا وتفصيليا في كل العناوين والمفاصل كما كان صريحا وواضحا إذ لم يكن هناك مسايرة على الإطلاق، ولقد عبرنا عن وجهة نظرنا وعن نظرتنا حول اتفاق الطائف وضرورة تطبيق كل بنوده»، مؤكدا أن «هناك نقاط تلاق كثيرة، بالمقابل هناك نقاط خلافية موجودة وتمنينا استمرار النقاش مع كل الكتل وصولا إلى تفاهم مقبول بالحد الأدنى حول رؤية وبرنامج يتم الإجماع عليهما من أجل خلاص لبنان».



واستطرد «ملف الكهرباء شائك وهناك نقاط خلافية بيننا وبين (التيار) في هذا الملف، وهذا أمر معروف، وتمت مناقشته بالاستماع إلى ملاحظات الطرفين وهذا النقاش سيستكمل في المجلس النيابي».



بدوره، قال النائب سيزار أبي خليل: «سلمنا لزملائنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي أعدها التيار الوطني الحر وهي مقاربة مختلفة للتيار عن مقاربة مواصفات الرئيس الجديد لدى بعض الكتل»، معتبرا أنها «مقاربة وضعت أولويات عدة مهمة بالنسبة لنا لتكون متوافرة في الرئيس العتيد، علما أننا نعي الصلاحيات المحدودة بالدستور إنما الرئيس يبقى شريكا أساسيا في تكوين الحكومة وبالتالي هذه الأولويات أساسية للتفاهم على شخصية الرئيس الجديد».