يبدأ أعضاء فرقة BTS الكورية الجنوبية الغنائية السبعة أداء خدمتهم العسكرية الإلزامية «وإعادة التجمع كفرقة عام 2025»، بحسبما قالته شركتهم «بيج هيت ميوزيك» امس.

وقالت الشركة، التي قدمت الفرقة منذ تسعة أعوام، إن أكبر أعضاء الفرقة سنا جين (29 عاما) سينضم للجيش أولا، وأضافت «بقية أفراد الفرقة سيؤدون خدمتهم العسكرية وفقا لخطط كل فرد».

ولم يتم الافصاح عن مزيد من التفاصيل. وقد أثارت الخدمة العسكرية المعلقة لأفراد الفرقة جدلا في كوريا الجنوبية. وتنص قاعدة على أن الرياضيين والموسيقيين البارزين ربما يتم استثناؤهم من الخدمة العسكرية، مع ذلك لا ينطبق ذلك على نجوم موسيقى البوب.