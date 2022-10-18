بدأ النيوزيلنديون في اختيار طائرهم المفضل، في إطار مسابقة سنوية، ولكن تم حظر مشاركة الطائر الذي فاز بهذه المسابقة مرتين.



وتشهد مسابقة مؤسسة «فورست اند بيردز» (الغابة والطيور) اختيار الناخبين لأفضل خمسة طيور مفضلة لديهم، بهدف زيادة الوعي تجاه التهديدات التي تواجه الأنواع الحية في نيوزيلندا.



وقد تم حظر مشاركة الببغاء كاكابو، الذي فاز بالمسابقة خلال عامين، والفائز باللقب العام الماضي الخفاش طويل الذيل (بيكابيكا-تو-روا) من المشاركة هذا العام.



وقالت المديرة التنفيذية نيكولا توكي إن المؤسسة حددت 20 طائرا «لا يحظون بالاهتمام» وهى الطيور غير المعروفة بصورة كبيرة في البلاد، أملا في أن يحصل أحد منها على اللقب.



وتعد مسابقة اختيار طائر العام، التي يتم إجراؤها منذ عام 2005، الفعالية السنوية الأكثر شهرة لمؤسسة فورست اند بيردز، حيث شارك العام الماضي أكثر من 55 ألف شخص في التصويت.



ومن المقرر الانتهاء من عملية التصويت في 30 أكتوبر الجاري، ويتم تكريم الطائر الفائز في اليوم التالي.