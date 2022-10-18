كشفت دراسة أجريت تحت إشراف علماء ألمان في روستوك، أن متوسط العمر المتوقع في البلدان الأوروبية تطور على نحو متباين للغاية خلال جائحة كورونا.



وذكرت مجموعة البحث بقيادة يوناس شولي من معهد «ماكس بلانك» الألماني للأبحاث الديموغرافية، أن متوسط العمر المتوقع في بلغاريا تراجع بمقدار 43 شهرا في نهاية عام 2021 مقارنة بما كان عليه في عام 2019.



وتمكنت بلجيكا وفرنسا والسويد وسويسرا، من التعويض إلى حد كبير عن الانخفاض في متوسط العمر المتوقع عام 2020 عبر ارتفاعه في العام التالي.

وأظهرت إيطاليا وإسبانيا أيضا زيادة كبيرة في متوسط العمر المتوقع في عام 2021، لكنه تراجع إجمالا في كليهما بمقدار 7.4 أشهر خلال عامي الجائحة.



وسجلت بلدان شرق أوروبا ـ باستثناء سلوفينيا ـ انخفاضا في متوسط العمر المتوقع في عامي الجائحة، فعلى سبيل المثال تراجع في سلوفاكيا بمقدار 33.1 شهرا.