توفيت بريطانية في سن السابعة والستين بعد إصابتها بجروح خطيرة حين أطلق صديقها النار عليها بالخطأ من بندقية أثناء مشاركته مع آخرين في رحلة صيد في منطقة بريتاني غرب فرنسا، على ما أفاد مصدر قضائي.



وقال مدعي عام الجمهورية في سان بريو نيكولا هيتز، إن مطلق النار البالغ 69 عاما، ويدعى بيرو فيلوبوت بحسب صحيفة الميل البريطانية، قام «في ظروف لاتزال غامضة»، بـ«إطلاق النار من بندقية كانت على كتفه وفوهتها موجهة إلى الخلف»، ما أدى إلى إصابة صديقته، وتدعى جاكلين تايلور، التي كانت حاضرة في المكان.



وأدى ذلك إلى إصابتها بجروح بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى في سان بريو حيث ما لبثت أن فارقت الحياة.



ولفت المدعي العام إلى أن الوقائع حصلت خلال رحلة صيد برية كان يشارك فيها حوالى عشرة صيادين، إضافة إلى شخصين آخرين كانا مدعوين إلى المكان.