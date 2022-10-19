«العلم الأخضر» متاح لجميع المدارس في الكويت.. وندعو إلى المبادرة والتسجيل بالبرنامج



أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني حصول الجمعية على عضوية المؤسسة الدولية للتعليم البيئي «FEE» ومقرها في الدنمارك عام 2021.



جاء ذلك خلال حفل افتتاح «برنامج المدارس البيئية» بمدرسة ثانوية الجزائر والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد.



وقال المزيني: بهذا، أصبحت الجمعية الممثل الرسمي والحصري للمؤسسة الدولية في الكويت والعضو الـ 78 عالميا، وبموجب هذه العضوية والمشغل الوطني لبرنامج المدارس البيئية في الكويت والمسؤولة حصريا عن إدارة البرنامج، ويمكن لأي مدرسة في الكويت، سواء كانت حكومية أم خاصة التقدم بطلب تسجيل مدرستهم ليتم اعتمادها لاحقا كمدرسة بيئية عالمية والحصول على «العلم الأخضر».



وأضاف: قامت الجمعية بتسجيل مدرسة ثانوية الجزائر الدولية بشكل رسمي كأول مدرسة بيئية في الكويت وستقوم جمعية المياه بمتابعة إجراءات التقييم والحصول على العلم الأخضر حسب المعايير المعتمدة من المؤسسة الدولية للتعليم البيئي، وذلك اعتبارا من تاريخه بالتعاون مع الجهات الرسمية ومبادرة نحميها.



ودعا جميع المدارس في الكويت بالمبادرة والتسجيل في هذا البرنامج المهم والذي يحقق معظم أهداف التنمية المستدامة ويعمل على تقليل الكلفة التشغيلية في المدارس وإبراز التي تحصل على العلم الأخضر على المستوى الدولي، مشيدا بجهود كل الجهات الشريكة في هذا البرنامج، خاصة وزارة التربية ومبادرة نحميها وإدارة مدرسة الجزائر على جهودها في البرنامج.