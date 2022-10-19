«البيئة» ستفحص المركبات ونسب الانبعاثات الصادرة عنها وسترفق كشفاً بملف الفحص الفني

نظام فحص الانبعاثات سيكون بحسب نوع وحجم المركبة فلكل منها معيار محدد وطنياً ودولياً



دارين العلي



كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن اقتراب موعد فتح أظرف المزايدة الخاصة بالشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مراكز الفحص الفني التابعة لوزارة الداخلية لقياس نسبة انبعاثات السيارات قبل تجديد دفتر المركبات.



وقال الأحمد في تصريح صحافي على هامش حضوره امس تدشين أول مدرسة بيئية مستدامة في الكويت بثانوية الجزائر في منطقة الشامية انه يجري حاليا استكمال الإجراءات المرتبطة بالمزايدة، لافتا الى اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية بهذا الشأن وسيتم على اساسها تطبيق الآلية قريبا.



وأضاف أن «البيئة» ستقوم بفحص المركبات ونسب الانبعاثات الصادرة عنها واصدار كشف عن حالة كل مركبة وارفاقه في ملف الفحص الفني للمركبة لملاءمة نسبة انبعاثاتها وفق البيانات والذي سيحدد التجديد للسيارة من عدمه، مشيرا الى ان نظام فحص الانبعاثات سيكون بحسب نوع وحجم المركبة فلكل منها معيار محدد وطنيا ودوليا، وسيتم تعميم البيانات لنسب الفحص على منفذي القياس سواء في هيئة البيئة أو الشركات العاملة بمجال الفحص الفني.



وذكر أن الشركات ستتأكد من صلاحية عوادم السيارات، مبينا انه وبحسب الاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية فإنه لن يتم تجديد أي دفتر مركبة غير مطابقة للمعايير والبيانات الخاصة بقياس نسبة الانبعاثات.



وبالعودة الى تدشين أول مدرسة بيئية مستدامة في الكويت أعلن الأحمد انها بثانوية الجزائر في الشامية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية ومبادرة «نحميها» بهدف تحقيق الاستدامة من خلال المدارس ورفع الأمن الغذائي في الدولة والتشجيع على الزراعة، داعيا خلال اطلاق برنامج تأهيل المدارس البيئية المستدامة الى العمل على كل المستويات والمراحل لمواجهة القضايا البيئية التي يتقدمها شح المياه والتصدي لتغيرات المناخ وتوفير الاستقرار للأجيال القادمة، مؤكدا السعي نحو زيادة المدارس المستدامة وتطبيق البصمة البيئية والتعامل بشكل حريص مع الموارد الطبيعية.



الدور التربوي



بدوره، أثنى الوكيل المساعد للأنشطة التربية في وزارة التربية فيصل المقصيد على جهود «البيئة» بقيادة مديرها العام لتشجيع مدارس الوزارة بما يخص الشأن البيئي.



وتمنى المقصيد العمل على تحويل مدارس التربية لتكون صديقة للبيئة، مبينا أن هناك خطة طموحة حتى 2035 لتكون الكويت حاضنة بيئية في كل مرافقها.



من جانبه، أعلن رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني انه جرى ترشيح ثانوية الجزائر للحصول على جائزة «العلم الأخضر» وهي المرة الأولى في الكويت بالتعاون مع منظمة fee الدولية.



من جهتها، أشارت مديرة ثانوية الجزائر دينا العتيقي الى ان المدرسة تعتبر الأولى على مستوى الكويت التي تملك برنامجا مستداما، وانها ستكون مركزا تدريبيا لبرنامج المدارس وخطة التنمية 2035.



من ناحيتها، ذكرت ممثل مبادرة «نحميها» سعاد الجارالله ان هناك دعما كبيرا واساسيا من وزارة التربية منذ العام 2013 للمبادرة حيث تسعى الى ايجاد المدارس البيئية لتحقيق الأهداف الانمائية.



وذكرت الجارالله ان دخول البيئة المستدامة في المناهج الدراسية مهم جدا لدعم الطلبة وتنمية الجانب البحثي، حيث يتم العمل من خلال فرق طلابية لإدارة الأمن الغذائي والطاقة والمياه والكهرباء، ما يحسن الأداء والمعرفة المستقبلية لهم.



وفي السياق ذاته، استعرضت نائب رئيس جمعية المياه الكويتية منى الرز أهداف مؤسسة التعليم البيئي، لافتة إلى أنها أكبر منظمة تعليم بيئي في العالم، وتنشط في أكثر من 100 دولة حول العالم، ونالت الكويت عضويتها منذ يونيو 2021، موضحة أن جمعية المياه الكويتية الممثل الحصري للمنظمة من خلال برامجها التي تهدف إلى خلق عالم أكثر استدامة.