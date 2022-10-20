يحيى حميدان



اختتم منتخبنا الوطني للشباب (تحت 19 سنة) مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا بالخسارة من الهند 1-2 في مباراة تحصيل حاصل في ختام منافسات المجموعة الثامنة التي أقيمت على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، حيث سجل هدف «الأزرق» الوحيد صالح المحطب (73)، فيما أحرز هدفي المنتخب الهندي كل من تايسون سينغ لويتونغبام (8) وغوركيرات سينغ (77).



وعقب اللقاء، قال مدرب «الأزرق» محمد الفيلكاوي إن المباراة فنيا كانت سجالا لمدة 90 دقيقة وحاولنا الفوز في المباراة من خلال خلق بعض الفرص ولكننا لم نتمكن من ذلك، فيما اعتمد المنتخب الهندي على الهجمات المرتدة واستطاع لاعبوه تسجيل هدفين منها وخرجوا فائزين، مضيفا «علينا عدم التوقف عند هذه النقطة وعلينا العمل والتطوير لنعود أفضل، وهذه المرحلة العمرية تحتاج لمراقبة ومتابعة، وعلى الجماهير أن تتفهم أن البناء يحتاج لفترة طويلة والقادم افضل إذا كانت الأمور افضل بالنسبة لنا».

من جانبه، تمكن المنتخب الأسترالي من تصدر المجموعة منفردا بتحقيق الانتصار الثالث بالفوز على العراق 1-0، ليتأهل المنتخبان إلى النهائيات التي ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 1 الى 18 مارس 2023، بعدما أصبح رصيد الفائز 9 نقاط والخاسر في الوصافة بـ 6 نقاط وتأهل بسبب أفضليته على المنتخبات الاخرى بالبطاقات الملونة بعد تساويه مع عدد من أصحاب المركز الثاني بالنقاط والأهداف.