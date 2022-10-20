

يعقوب العوضي



فقد فريق كرة اليد بنادي الكويت فرص تأهله إلى الأدوار النهائية من بطولة كأس العالم للأندية (سوبر غلوب) والمقامة حاليا في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بعد خسارته من فريق كيلسي الپولندي بنتيجة 26 - 47 (الشوط الأول 14 - 23)، وبذلك يتذيل الابيض الترتيب العام للمجموعة الثالثة بدون نقاط، فيما ضمن الفائز التأهل وكذلك فريق توباتي البرازيلي، وبذلك يلعب الكويت أدوار الترضية وتحسين المراكز.



ولم يظهر الأبيض بالصورة المعتادة ولم يوفق الدفاع في الحد من خطورة مفاتيح لعب الفريق الپولندي.



ولم يتمكن علي صفر من إيقاف المد الهجومي الذي كان من مسافات مختلفة، كما أن الشق الهجومي للأبيض لم يرتق إلى المستوى المأمول حيث فشل المحترفون في تحقيق الموازنة الهجومية المطلوبة للضغط على المنافس فلم تجد تصويبات هيرنانديز البرتغالي طريقها إلى المرمى، كما عجز فرانكيس عن فتح الثغرات والاختراق من العمق الدفاعي ووجد سيف العدواني نفسه وحيدا في صناعة اللعب وبعزلة عن بقية زملائه في العمق وعلى الأطراف.