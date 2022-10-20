قامت رئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات وعضو لجنة المرأة الشيخة بيبي السالم امس بزيارة لتدريبات منتخب سيدات الكويت للكرة الطائرة في نادي سلوى الصباح، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات المقرر أن تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 13 حتى 24 نوفمبر المقبل.



وكان في استقبالهما عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة بدر الكوس ورئيسة اللجنة النسائية للكرة الطائرة د.استقلال الرقم وأعضاء اللجنة النسائية للكرة الطائرة.



وعقب التدريب اجتمعت حيات بلاعبات المنتخب وقدمت لهن الدعم والتشجيع اللازم وحثت الجميع على الظهور المشرف والتحلي بروح العزيمة والإصرار لتحقيق أفضل النتائج خلال البطولة.