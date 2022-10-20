يحيى حميدان



قال رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين إنه راض عما تم انجازه في أول 100 يوم من عمل مجلس الادارة الجديد، مشيرا الى أنه سعيد بما شاهده من اهتمام وعمل كبير قام به زملاؤه، وهو ما جعل ظهورهم الاعلامي قليلا كون كل منهم يتولى مسؤولية العمل على ملف معين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس في قاعة المؤتمرات بستاد جابر، مضيفا أن «الشق عود» ونتائج منتخباتنا بمختلف المراحل العمرية ليست مرضية بالتأكيد وهي ناتج برامج عمل للاتحاد السابق ولم يكن بإمكاننا تغييرها بسبب ضيق الوقت، ولدينا إيمان كامل بقدرتنا على التطوير رغم محدودية الامكانات.



وأوضح الشاهين أن الجماهير الرياضية يجب «ألا تزعل» على عدم وصول المنتخبات للبطولات القارية، وعلينا التفكير في الوصول والمنافسة، وحتى في آخر مرات وصولنا للبطولات القارية كانت النتائج ضعيفة، وعلى سبيل المثال منتخبنا الوطني الأول في آخر مشاركتين في كأس آسيا عامي 2011 في قطر و2015 في استراليا، خسر في 6 مباريات واستقبل 13 هدفا وسجل هدفين فقط، وعليه فإن الطموح يجب أن يكون التواجد بصورة مؤثرة.



خطة إعداد



وأشار إلى ان الاتحاد يقوم حاليا على تجهيز خطة اعداد لجميع المنتخبات الوطنية لمدة عامين كاملين بمتابعة من نائب الرئيس للشؤون الفنية هايف الديحاني، على أن يتم الاعلان عنها في مؤتمر صحافي يقام في وقت لاحق.



وأردف: «نعمل حاليا على النهوض بالكرة الكويتية ونحتاج الى دعم وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، الذي نبارك له تجديد الثقة السامية به، ونحن بحاجة له ليكون قريبا منا كونه ملما بالشأن الرياضي، كما نتمنى الدعم من الهيئة العامة للرياضة، وبالتأكيد من دون وجود دعم رسمي لن نتمكن من تطبيق رؤيتنا على أرض الواقع».



وبين الشاهين أنه وجميع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد يتقبلون النقد البناء ويستمعون لجميع من تهمه المصلحة العامة، ومن لديه ملاحظات على رؤية الاتحاد 2030 فأبوابنا مفتوحة أمامه للاستماع له والأخذ بملاحظاته بجدية.



إغلاق التعليقات



وفيما يخص إغلاق التعليقات في منصات اتحاد الكرة الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الشاهين أن هذا القرار جاء بعد شكوى من ولي أمر أحد اللاعبين الناشئين للجهاز الفني حول تأثر اللاعبين الصغار بالتعليقات اللاذعة والهجومية من جانب الجماهير عقب أي هزيمة، الذي بدوره أوصل الملاحظة لنا، وعقب الاجتماع ارتأينا أن نتخذ هذه الخطوة كوننا منصة لعرض الأخبار فقط.



وذكر الشاهين أن اتحاد الكرة كان حريصا على الاستفادة من زيارة المنتخبين المصري والبلجيكي للبلاد واللذين سيلتقيان في مباراة ودية 18 نوفمبر المقبل على ستاد جابر، ولكننا لم نتمكن من الاتفاق على خوض مباراة مع احدهما، بسبب وجود اتفاق رسمي ومسبق مع الشركة الراعية لهذا الحدث مع الاتحاد السابق، وقبل وصولنا بـ 9 أيام فقط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة دخل في مفاوضات مع الجانب المصري لمواجهة «الفراعنة» وديا ايضا ولكن بسبب برمجة مبارياتهم المسبقة تعطلت الفكرة.



وأردف الشاهين قائلا: «الأزرق سيقيم معسكرا تدريبيا خارجيا في الامارات بداية من 14 نوفمبر المقبل تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي روي بينتو، وذلك في إطار الاستعداد لكأس الخليج الـ 25 في البصرة مطلع العام المقبل، والتي بالتأكيد نأمل بالظهور خلالها بصورة مرضية»، علما أن منتخبنا سيلاقي لبنان وديا على هامش المعسكر يوم 18 من ذات الشهر.



جمعية عمومية



وأكد الشاهين أنه خلال اليومين المقبلين ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية وذلك لتشكيل اللجان القضائية المختصة بحل النزاعات، كما ستكون هناك دراسة حول عدد المحترفين الأجانب في مسابقاتنا المحلية ومسألة زيادة العدد أو تقليله ستكون تحت المتابعة.



وأكمل: «في مسألة عدد المحترفين الاجانب استفسرنا من الاتحاد السعودي حول نقطة زيادة المحترفين الاجانب إلى 7 في الملعب ورأينا أنها كانت تجربة مميزة وأفادت الكرة السعودية واللاعبين هناك، واللاعب الزين يفرض نفسه حتى على المحترف الأجنبي».



وختم الشاهين حديثه حول زيارته لبعض المسؤولين في الدول العربية مؤخرا، مؤكدا انها كانت لكسب التأييد في حملته للترشح لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتعزيز العلاقات مع الاتحادات الأخرى.



هذا، وشهد المؤتمر الصحافي عرض أفكار المستشار الفني في الاتحاد، البلجيكي ميشيل سابلون، ومدربي «الأزرق» والأولمبي البرتغاليين روي بينتو وإيميليو بيكيسي، وما سيقومون به خلال الفترة المقبلة.