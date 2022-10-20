محمد الجلاهمة



تمكنت فرق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري وخفر السواحل عصر أمس من العثور على جثة شاب فقد إثر سقوطه من جيت سكي مقابل الجزيرة الخضراء، وكانت إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا ظهر أمس يفيد بسقوط شخص في البحر عندما كان على دراجة مائية، وعلى الفور هرعت إلى الموقع زوارق مراكز السالمية والشويخ للإطفاء والإنقاذ البحري وفرقة الغواصين وتساندهم زوارق خفر السواحل والطيران العمودي التابع للجيش ووزارة الداخلية لتسفر عمليات التمشيط عن العثور على جثة المفقود.

هذا ونقلت الجثة بواسطة زورق خفر السواحل إلى مركز السالمية للإطفاء والإنقاذ البحري تمهيدا لتسليمها إلى الأدلة الجنائية للتأكد من هويته.