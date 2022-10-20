محمد الجلاهمة



لم تكتف فتاة بإهانة رجل أمن بعبارات غير لائقة وتهديده بإلحاق الأذى البالغ به، بل شاركت صديقتها غير المعروفة هي الأخرى في وصلة السب والقذف، وكذلك رفضت الرد على هاتف أحد مخافر محافظة العاصمة، فيما ذكر مصدر أمني ان كل ما صدر عن الفتاة جاء على خلفية قيام رجل الأمن بمهام عمله وتعمد المدعى عليها كسر القانون رغم تنبيهها بأن ما يصدر عنها مخالفة صريحة.



هذا، وسجلت قضية بعنوان «إهانة موظف عام» إلى جانب تحرير عدة مخالفات لها ما بين السير عكس الاتجاه وارتفاع صوت المذياع، مع احتمالية قضية أخرى يمكن أن يضيفها الادعاء العام وهي إساءة استخدام الهاتف، إذ أكد المجني عليه أن الفتاة قامت بتصويره.



وفي التفاصيل: قال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن شرطيا خليجيا يعمل في الإدارة العامة للمرور أبلغ أنه كان متواجدا أمام أحد المستشفيات الخاصة وشاهد مركبة ألمانية فارهة تستقلها فتاة تريد الدخول عكس السير، فتم منعها والتنبيه عليها بعدم جواز السير، إلا أنها لم تعره أي اهتمام ومضت في طريقها، حيث تتبعها رجل الأمن مقابل أحد المطاعم وكان صوت المذياع مرتفعا للغاية، حيث طلب منها رخصة السوق ودفتر المركبة لتحرير مخالفة، وكان رد الفتاة: (انت منو تخالفني مو من حقك انا كويتية وانت مو ريال، والله لجيب ولدي يدوس على راسك)، وتم تسلم الإثبات الشخصي ودفتر المركبة، حيث تبين ان قائدة المركبة فتاة من مواليد 1981 ، فقال لها الشرطي: إذا المخالفة غير صحيحة بإمكانك الذهاب لتقديم شكوى، فردت قائلة: (والله لاشتكي عليك وأهينك ببدلتك)، فقامت مرافقتها بالمركبة بالتحدث قائلة: (والله لادفنك بالأرض يا«.....».



هذا، وقدم المبلغ اسم مواطن أبدى استعداده للشهادة معه لأنه استمع إلى كل ما صدر عن الفتاة ومرافقتها.