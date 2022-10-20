عبدالله قنيص



لعبت كاميرات المراقبة دورا مهما في إنهاء نشاط مواطن امتهن السرقات خلال أشهر حتى بلغ عدد القضايا التي نفذها ولم يلق القبض عليه فيها 23 قضية حسب اعترافات أدلى بها أمام رجال المباحث، وذلك بعدما تم ضبطه بالاستعانة بتقنية الكاميرات.

وجاء ضبط المواطن بعد أقل من 48 ساعة على استهداف 5 مركبات لمصلين فجرا في منطقة عبدالله المبارك وأشارت «الأنباء» للخبر في حينه، حيث كسر مركبات واستولى على ما بها من أغراض.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن ضبط المتهم قالت فيه: بناء على توجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتكثيف الجهود الأمنية لضبط شخص يقوم بسرقة مركبات المصلين أثناء تواجدهم داخل المسجد لأداء صلاة الفجر، تم ضبط المتهم.



وأشار البيان الى ان إدارة مباحث محافظة الفروانية (قسم مباحث عبدالله المبارك) رصدت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تحطيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها امام أحد المساجد خلال صلاة الفجر، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من رجال المباحث، وبعد البحث والتحري وبمتابعة خط سير المتهم والتقنيات الحديثة تم التوصل إلى بياناته وتحديد موقعه، وبعد أخذ الإذن القانوني تم عمل كمين محكم وضبطه.



وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف وأقر بارتكاب العديد من الوقائع بنفس الأسلوب الإجرامي، وتم حصر عدد 23 قضية في محافظة الفروانية، وجار حصر باقي القضايا في جميع المحافظات تمهيدا لإحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.