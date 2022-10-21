بلغ الأهلي المصري نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، المقامة حاليا في السعودية، بالفوز على بطل الدوري الأوروبي بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28 أمس الخميس، وبذلك تصدر الأهلي مجموعته بفضل فوزه في اللقاء الأول على مضر السعودي بنتيجة 36-30.



وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق البرتغالي بنتيجة 13-12، قبل أن يعدل الشياطين الحمر من أوضاعهم خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بالدمام.



وتألق من صفوف الأهلي، عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم أحمد خيري وأحمد عادل وعمر خالد كاستيلو.



وبهذا الفوز حسم الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي، إذ تنص اللائحة على صعود أوائل الأربع مجموعات للمربع الذهبي، كما تأهل للمربع الذهبي، برشلونة بعد تفوقه على الترجي التونسي، وكيلسيه الپولندي الذي انتصر على تاوباتي البرازيلي.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في نصف النهائي، الفائز من لقاء الخليج السعودي وماجديبورغ الألماني حامل اللقب وهو اللقاء الذي اقيم في وقت متأخر من أمس.



ويقود الأهلي حاليا المدير الفني محمد إبراهيم وأحمد سالم، بينما سيتولى قيادة الفريق الإسباني ديفيد ديفيز عقب البطولة.