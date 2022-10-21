القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



ظفر الأهلي والزمالك بثلاث نقاط مهمة في مستهل مشوار الدوري المصري، حيث تغلب الأهلي على مضيفه الإسماعيلي في برج العرب 1-0، والزمالك على سموحة 2-0، فيما تعادل انبي وبيراميدز 1-1 بالجولة الأولى لسباق الدوري.



سجل للأهلي الوافد الجديد شادي حسين في الدقيقة 73 من عمر المباراة، والتي شهدت طرد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في الدقيقة 90+3. وسجل هدف للزمالك لاعب سموحة شريف رضا بالخطأ في مرماه والبنيني سامسون أكينيولا الوافد الجديد.



وعقب صافرة نهاية المباراة بين الاهلي والاسماعيلي أعلن يحيى الكومي رئيس الاسماعيلي إقالة مدير الفريق حسني عبد ربه، الذي علق على قرار اقالته في تصريحات تليفزيونية: «لا أعرف سبب إقالتي من منصبي، والإسماعيلي ليس عزبة لتتم إدارته بهذه الطريقة». وترددت أنباء عن أزمة القميص الجديد للفريق، الذي لم يكن بمستوى جيد، وان عبد ربه هو صاحب الشركة الموردة لقميص الفريق.