الدوحة - فريد عبدالباقي



يفرض الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز سياجا من السرية على معسكر وتدريبات العنابي في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن تحضيرات المنتخب لخوض غمار كأس العالم قطر 2022 والذي سينطلق 20 نوفمبر المقبل بلقاء قطر والإكوادور في الـ 7:00 مساء على ستاد البيت في انطلاق مباريات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبي هولندا والسنغال.



وسيضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي سيلعب بها في مباريات كأس العالم، من خلال خوضه المباريات الودية، حيث يستعد حاليا لعدة مواجهات ودية أولها أمام منتخب غواتيمالا الأحد المقبل، ثم هندوراس وبنما يومي 27 أكتوبر و5 نوفمبر المقبل.



وتضم قائمة العنابي في معسكر إسبانيا 27 لاعبا، وهم: مشعل برشم، سعد الشيب، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، عبدالكريم حسن، بوعلام خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس، مصطفى مشعل «السد»، بسام الراوي، عاصم مادبو، معز علي، كريم بوضياف، إسماعيل محمد، محمد مونتاري، عبدالرحمن فهمي «الدحيل»، يوسف حسن، أحمد علاء، همام الأمين «الغرافة»، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي «الريان»، جاسم جابر «العربي»، خالد منير «الوكرة».



هذا، وأعلنت شركة Ooredoo أنها ستوفر خدمة الاتصالات في أكثر من 350 حافلة رسمية تابعة لـ «فيفا» خلال كأس العالم، مشيرة إلى أنها ستزود تلك الحافلات بخدمة «Wi-Fi» المدارة وخدمة البرودباند الجوال، لضمان تسهيل وصول اللاعبين ومسؤولي «فيفا» وممثلي وسائل الإعلام إلى الإنترنت وتمكينهم من البقاء على اتصال حتى أثناء تنقلهم بين ملاعب ومرافق البطولة.



وقد تم الإعلان عن الخدمة الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقد في برج Ooredoo بحضور المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم قطر 2022 كولين سميث، إلى جانب رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني.