عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء الجديد د.حنان الحسيني عن إجراء 16 عملية مناظير لإزالة الرحم والأورام الليفية.



وذكرت د.الحسيني في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا جاء خلال ورشة عمل نظمها قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء عن عمليات مناظير «النساء» و«التوليد»، وقام بها الفريق الطبي في القسم بمشاركة استشاري المناظير د.مارتن فاروجيا من مستشفى «كنت» في بريطانيا.



وأفادت د.الحسيني بأن هذا يأتي ضمن برنامج وزارة الصحة للأطباء الزوار، مشيرة إلى أن قسم النساء والولادة يضم طواقم طبية ذات كفاءة عالية بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمراجعين.