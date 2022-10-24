استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون السبت الماضي الخطة التشغيلية للمشاريع التي رفعها مجلس الصحة الخليجي للعام 2023.



وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال المؤتمر الـ 85 لوزراء الصحة بدول المجلس برئاسة وزير الصحة السعودي (رئيس الدورة الحالية) فهد الجلاجل، حيث ترأس وزير الصحة د.أحمد العوضي وفد الكويت في المؤتمر الذي شارك به كذلك نائب وزير الصحة العامة والسكان اليمني د.عبدالله دحان والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري ومدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل.



وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم ومن أهمها استعراض تقارير مؤشرات الأداء لمجلس الصحة الخليجي للعام 2022.



وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة بما يعود بالفائدة على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون ويعزز المكانة الدولية للمجلس، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون وتحقيقا لمنظومة التكامل والتعاون في القطاع الصحي الخليجي المشترك.